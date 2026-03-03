На 3 март България отбелязва своя национален празник – Деня на Освобождението. Но как днес се преподава тази ключова дата и как я възприемат учениците? Стажант-репортерът на NOVA Пламена Димитрова ни среща с учителя по история Александър Стоянов и негови седмокласници от Национална гимназия за древни езици и култури, за да разберем как младите хора осмислят събитията около 3 март и понятието „свобода“.

За учениците 3 март е преди всичко повод за гордост.

„Има чувство на гордост, когато празнуваме 3 март, защото зад думата освобождение се крият изгубени човешки животи в името на родината“, казва седмокласничката Дария Браткова.

Според нейния съученик Владимир Желязков това е много важен празник, който трябва да бъде почитан с уважение към саможертвата на предците.

Темата обаче не остава само на емоционално ниво. В часовете по история събитията се разглеждат в по-широк международен контекст. Учителят Александър Стоянов обяснява, че се стреми да представи на учениците не само хода на Руско-турска война, но и интересите на Великите сили. „Русия има свои собствени интереси, които невинаги съвпадат с българските. Но всеки народ защитава своите“, подчертава той.

Владимир допълва, че преподаването е обективно и разглежда всички гледни точки – от руската политика до намесата на другите държави. „Това ни позволява свободно да изберем своя интерпретация“, казва той.

Учителят посочва, че когато говорим за имперска политика, трябва да се абстрахираме от емоциите. Според него малките народи често се оказват средство в ръцете на големите сили.

„Когато Русия иска голяма България, тя цели по-силна позиция на Балканите. Когато Великобритания настоява за по-малка България, тя търси ограничаване на руското влияние“, обяснява Стоянов, визирайки разликите между Санстефански договор и Берлински договор.

Според преподавателя времето е променило начина, по който възприемаме свободата. В края на XIX век тя е означавала преди всичко национално освобождение и право на самоуправление. Днес понятието е по-широко – включва свобода на словото, право на избор на начин на живот и политическо участие.

„Свободата е нещо, за което трябва да се борим ежедневно“, казва Стоянов и подчертава, че държавата не бива да се приема за даденост.

Владимир също отбелязва, че представата за свобода се е разширила с времето – от базови права към по-сложни граждански и демократични ценности.

Според Александър Стоянов 3 март не трябва да засенчва други ключови събития като Съединението на България и обявяването на Независимостта на България.

„Нашето Освобождение е 30-годишен процес – започва с войната и завършва с Независимостта през 1908 г. Всяка от тези стъпки е част от пътя към пълната свобода“, обяснява той.

Ученикът Самуил Георгиев допълва, че въпреки че границите на Санстефанска България не са реализирани, договорът бележи важен етап към освобождението, макар и не окончателен.

Най-същественият извод, който учителят иска учениците да запомнят, е, че свободата не е дадена даром. „Това е ден, в който да почетем саможертвата на всички, дали живота си за Освобождението на България“, казва той.

В класната стая историята оживява не просто като поредица от дати и договори, а като разговор за избори, интереси и отговорност. А разбирането за свободата започва именно там – в уроците, които младите хора ще носят и предават нататък.

