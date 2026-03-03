Навръх 3 март - Деня на Освобождението на България - в студиото на „Твоят ден“ гостуваха актьорите Десислава Бакърджиева и Севар Иванов, които говориха за свободата, отговорността и съвременния прочит на патриотизма. Те споделиха лични размисли за значението на празника и за ролята на културата и личния пример в обществото.

Десислава Бакърджиева заяви, че свързва датата с доброто и надеждата. „3 март за мен е доброто, защото то винаги трябва да побеждава“, посочи тя и добави, че българите са преминали през много изпитания, но са запазили своето самосъзнание. По думите ѝ празникът трябва да бъде повод за усмивка и признателност към саможертвата на предците ни.

Севар Иванов постави акцент върху свободата като избор и отговорност. „Свободата до голяма степен е това - имаме свободна воля, но трябва да сме готови да понесем последиците“, каза той. Актьорът подчерта, че важните за България дати - свобода, независимост, съединение и култура - трябва да се възприемат като ценности, които изискват съдържание, а не само формално отбелязване.

В разговора беше засегнат и въпросът за съвременната война и влиянието на технологиите върху възприятието ни за конфликти и насилие. Двамата гости отбелязаха, че днешното поколение е изложено ежедневно на информация за войни и трагедии, което притъпява чувствителността, но и носи отговорност да се осмисля случващото се. Според тях свободата се цени истински, когато човек осъзнае нейната цена.

Бакърджиева и Иванов говориха и за изкривените представи за патриотизъм. Те подчертаха, че патриотизмът не трябва да бъде шумен или показен, а да се проявява в ежедневните действия, в уважението към общността и в личния пример. Особено внимание беше обърнато на ролята на културата - според тях тя често остава на заден план в политическите приоритети, но всъщност е инвестиция в обществото и националното самочувствие.

Актьорите отправиха послание към децата и младите хора. „Не само на 3 март сме свободни, но заради 3 март сме свободни всеки ден“, каза Севар Иванов, а Бакърджиева призова да ценим свободата и да помним, че България има многовековна история и сила да преодолява трудностите.

