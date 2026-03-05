Новините на NOVA Здраве Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Новините на NOVA (05.03.2026 - централна) Начало Здраве Новините на NOVA (05.03.2026 - централна) Начало Новините на Нова – емисии Новините на NOVA (05.03.2026 - централна) Новините на NOVA (05.03.2026 - централна) 05 март 2026 20:14 Новините на NOVA NEWS (05.03.2025 - 20:00) Новините на NOVA (05.03.2026 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (05.03.2026) Новините на NOVA (05.03.2026 - обедна) Новините на NOVA (05.03.2026 - 9.00) Новините на NOVA (05.03.2026 - 8.00) Гледайте цялата емисия Редактор: Дарина Методиева Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Здраве Миастения гравис - рядкото автоимунно заболяване, което трудно се разпознава Как дъвченето на дъвка може да промени нашето кръвно налягане? „Твоите здравни права”: Лечение без престой в болницата Редки болести – какво е важно да знаем? Аронията може да предпази сърцето и да намали холестерола Могат ли метаболитният синдром и инсулиновата резистентност да скрият рискове за сърцето? Доц. Ангел Джамбов: Замърсяването атакува целия организъм Отоневролог: Шумът в ушите е симптом, който може да крие различни заболявания Д-р Ивамина Балтова: За лекарите ученето никога не спира Кои вируси се разпространяват в момента у нас Кои медицински изделия заплаща Здравната каса и кога се налага доплащане Извадиха тумор колкото пъпеш от корема на жена Силви Кирилов предложи внедряване на изкуствен интелект в здравеопазването Дископатиите – полезни съвети за живот без болка Аневризма на коремната аорта – рискове, диагностика и лечение Гениалност и психиатрична диагноза: Какво трябва да знаем за биполярното разстройство Обонянието – за връзката с мозъка и загубата на усета за миризма Кои ядки са най-полезни за сърцето и мозъка? Ново проучване: Редовният сън намалява риска от смъртност с 24% За първи път у нас: Раздвижват пациенти с помощта на виртуална реалност (СНИМКИ) След края на грипната епидемия: Учениците в Пловдив се връщат в класните стаи Лъчетерапията извън онкологията: Кога и как помага при болка и възпаление Ракът на гърдата – какви са превенцията и иновациите в лечението? Д-р Николова: Може би ще има и още грип, ще дойде и COVID След 18 години във Великобритания: Хирург се завърна в Бургас Проф. Тодор Кантарджиев: Грипната епидемия отшумя Край на грипната епидемия в Пловдив: Мерките няма да бъдат удължени TrumpRx: Администрацията на САЩ пусна уебсайт за продажба на лекарства с намаления Пренасочват спешни пациенти заради затваряне на детската хирургия във Варна Експерт: Проблемите с детското здравеопазване в България са от години НПСС и Фондация „Искам бебе” събраха над 20 000 лева в подкрепа на семействата, които мечтаят за дете Проф. Радостина Александрова: Няма опасност от масово разпространение на вируса Нипа Едно подхлъзване може да доведе до сериозни травми: Превенция и лечение на контузии през зимата Силвена Роу: Ако се грижим добре за имунитета, никога няма да се разболеем Каква е причината за тежките усложнения след грип Ръст на усложненията след грип в Пловдив по време на грипната епидемия Докторът, лекувал първия случай на чикунгуня у нас: Инфекцията не е безобидна Какво не знаем за вируса Нипа и колко опасен е той Учениците в Бургас се връщат в клас, противоепидемичните мерки отпадат Как ще работят новите дефибрилатори, които ще бъдат поставени на обществени места Здравето влиза в училище: Нова рамка ще учи децата на хранене, психично здраве и превенция България – първа в ЕС по антибиотична резистентност Пловдив обяви грипна епидемия Акушерството в България: Предизвикателства, промяна и уникалните преживявания на раждането Първият случай на чикунгуня у нас поставя въпроса за готовността срещу екзотични вируси Елитът на световната неврохирургия обучава млади лекари в София Има ли достатъчно легла в Инфекциозното отделение в УМБАЛ-Бургас Каква е ситуацията с вирусите според епидемиологията, базирана на отпадните води ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА