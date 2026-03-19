Двама мъже на 19 и 55 години са задържани за 24 часа за противозаконно лишаване от свобода на жена в Стара Загора, съобщи кореспондентът на БТА в областния град Павлина Дудева.
Сигнал за случая е подаден в сряда около 16:00 часа от 35-годишен мъж. Той съобщил, че на улица пред бизнес сграда е паркиран лек автомобил, а в него има жена на 34 години, която е заключена без нейно съгласие. На място веднага е изпратен полицейски екип.
По случая е образувано досъдебно производство.
Източник: Павлина Дудева, кореспондент на БТА в Стара Загора
