Двама мъже на 19 и 55 години са задържани за 24 часа за противозаконно лишаване от свобода на жена в Стара Загора, съобщи кореспондентът на БТА в областния град Павлина Дудева.

Сигнал за случая е подаден в сряда около 16:00 часа от 35-годишен мъж. Той съобщил, че на улица пред бизнес сграда е паркиран лек автомобил, а в него има жена на 34 години, която е заключена без нейно съгласие. На място веднага е изпратен полицейски екип.

По случая е образувано досъдебно производство.

