Снимка: БТА
Обектът в местността „Ален мак” е работил без лиценз под прикритието на стаи за гости
Служители на Икономическа полиция разкриха още един незаконен старчески дом край Варна, съобщиха днес от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град. Проверката е направена съвместно с Агенцията за качеството на социалните услуги, предаде кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева.
Обектът, който е бил представен като „стаи за гости”, се намира в местността „Ален мак”. По първоначална информация в него се е осъществявала дейност по настаняване и грижа за възрастни хора, без заведението да разполага с нужните документи, лиценз и статут.
Разкриха нелегален дом за стари хора в София, обитателите му - в тежко състояние
По случая е образувано досъдебно производство.
Припомняме, че през юни миналата година в област Варна бяха разкрити три други нелицензирани частни социални заведения.
Последвайте ни