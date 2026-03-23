Пореден фалстарт на делото за стрелбата в ресторант „4You“ в Слънчев бряг. Случаят е от 8 юни 2016 година. Тогава живота си загуби охранителят Александър Алексиев, а Димитър Желязков, известен с прякора си Митьо Очите, беше прострелян. Той оживя след серия операции.

Бургаският окръжен съд днес отново отложи заседанието заради болен адвокат.

Припомняме, че процесът се проточва десета година, а заради реформите в съдебната система и закриване на специализирания съд изненадващо беше върнато в Бургас и продължава да стои на първа инстанция. По случая с престрелката между групите на Димитър Желязков-Очите и Божидар Кузманов има десет подсъдими и трябва да бъдат разпитани 120 свидетели и близо 40 вещи лица.

