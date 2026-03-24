38-годишен шофьор с положителна проба за наркотици блъсна пешеходец в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от кореспондента на БТА Галя Тенева.

Инцидентът е станал около 19:23 ч. в понеделник на ул. „Одрин“. Пострадалият - 50-годишен мъж от старозагорското село Черганово, е настанен в УМБАЛ - Бургас, без опасност за живота.

По първоначални данни водачът се е движил с несъобразена скорост. Тестът му за наркотици е отчел наличие на канабис, амфетамин и метамфетамин. Взета му е кръвна проба за допълнителен анализ, а той е задържан за срок до 24 часа.

