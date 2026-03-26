Секторът на хотелиерството в България се нуждае от спешни държавни мерки заради конфликта в Близкия изток и енергийната криза. Това заяви в ефира на NOVA NEWS Георги Дучев, изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели. Според него стабилността на сектора е ключова за икономиката на страната.

Георги Дучев посочи, че над 50% от хотелите в България са малки обекти с до 100 стаи, които често са семеен бизнес. Той обясни, че тези предприятия „не разполагат с буферите, които имат големите бизнеси” и възможността им за реакция при рязко влошаване на икономическата ситуация е ограничена. Хотелиерите разчитат на текущи приходи, но са изправени пред несигурност по отношение на бъдещите разходи.

Конфликтът в Близкия изток води до масови анулации и тревога в българския туристически сектор

Дучев обясни, че цените на електроенергията са най-високи след залез слънце, когато се увеличава потреблението от туристите, завръщащи се от плаж или ски писти. Като възможни решения той предложи:

→ Дерогация от плащането на въглеродни квоти за ТЕЦ-овете в България;

→ Въвеждане на автоматичен механизъм за енергийна подкрепа, който да се задейства при преминаване на определен ценови таван на тока за бизнеса.

„Ако няма предвидимост дали утре дължиш 100 лева или 500 лева при твърди приходи, ти фалираш”, заяви Дучев, като уточни, че за момента масови фалити няма, но времената са трудни.

От бранша настояват за създаването на постоянен механизъм, който да се задейства автоматично при непредвидени ситуации като военни конфликти или природни бедствия. Беше даден пример с Турция, където съществува подобна система при скок в цените на горивата. Дучев подчерта, че процедурите по съгласуване на помощи с Европейския съюз отнемат твърде много време, което е пагубно за бизнеса.

