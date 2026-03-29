От работата на компютър до прозиводството на сламени къщи
Жулиен Бушарла е роден в Гренобъл, разположен в подножието на Алпите във Франция. "След като завърших образованието си, започнах да работя в областта на дизайна и концепцията за конструкции от метал и стъкло. Там работих пет години", разказва той.
След това започнал работа в по-голяма компания, която произвеждала планинска екипировка, включително челници. "Работех по-конкретно върху челниците. Според мен това е една от най-интересните компании, защото се работи върху иновативни продукти, а хората вътре трябва да са по-отворени", посочва мъжът.
След това решил да напусне и да потърси нещо ново, което да му носи повече смисъл. И така заминал за Нова Каледония. "Заедно с един приятел от университета трябваше да строим екокъщи. Но нещата там не се развиха по план. Вместо да останем за по-дълго, прекарахме само три месеца в Нова Каледония. След това се върнахме в Европа и останахме в България", разказва Жулиен.
И споделя, че решението да остане в страната ни било свързано и с любовта му към ските. След това среща съпругата си, с която създава семейство и започва да строи къщи от слама.
Цялата история гледайте във видеото.
