Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) организира традиционната си кампания за доброволно кръводаряване по повод Великденските празници. Мобилни медицински екипи ще очакват всички желаещи да подкрепят каузата и да вдъхнат надежда на нуждаещите се пациенти в следните пунктове:

• 16 април 2026 г. (Четвъртък): Богословски факултет на СУ (пл. „Св. Неделя” № 19). Кръводарителите ще бъдат посрещани в аула „Патриарх Неофит Български“ от 9:00 до 13:00 часа.

• 19 април 2026 г. (Томина неделя): Храм „Рождество Христово“ (ж.к. „Младост“ 3, ул. „Филип Аврамов“ № 7). Мобилният екип ще работи от 9:00 до 13:00 часа.

С тази инициатива НЦТХ дава възможност на хората с големи сърца да изразят своето човеколюбие, като дарят кръв и спасят човешки живот в дните на най-светлите християнски празници, посочват от пресцентъра на Министерството на здревопазването.

