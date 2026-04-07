Коментар на Жюстин Томс, проф. Николай Овчаров и Александър Стоянов
Във втория ден от Страстната седмица гости в студиото на „Пресечна точка” бяха специалистът по онлайн маркетинг и съдържание Жюстин Томс, археологът проф. Николай Овчаров и експертът по сигурност Александър Стоянов.
Първата тема, която обсъдиха, беше за възможните и невъзможните коалиции в следващия парламент. Изборите наближават, страстите се разпалват. Какво казват политиците на опонентите и на избирателите си?
Възможна ли е съдебна реформа след вота беше темата на втората дискусия в предаването. Коментаторите дискутираха казуса „Петьо Еврото“ и опитите за смяна на главния прокурор.
Цялото предаване гледайте във видеото.
