Във време, в което младите хора са изправени пред безброй избори и изкушения, трима ученици поемат по различен път – този на вярата. Михаил Стойчев, Мартин Боянов и Николай Георгиев са свързани със Софийската духовна семинария. В предаването „На фокус” те разказаха повече за това защо са избрали този житейски път.

Те са част от общност, която често е обект на предразсъдъци, но всъщност обединява млади хора от различни среди. „В Семинарията не са само синове на свещеници. Аз съм такъв случай, но много от учениците идват от семейства на атеисти, дори от други държави”, разказа Николай.

За тримата вярата не е просто личен избор, а основа, която придава смисъл на всяко действие. „Чувстваме, че има смисъл от всичко, което правим. Знаем, че няма да бъдем изоставени. Това ни дава опора и ни помага да откриваме смисъл в живота”, сподели Мартин.

Николай сподели, че въпреки това, те не възприемат вярата като гаранция за по-лесен живот. По думите му тя изисква повече осъзнатост и отговорност. „Като християни не сме призвани животът ни да е по-лек. Бог не обещава това. Но Семинарията ни дава нещо изключително важно – възпитание и светоглед, които ни помагат да действаме по-мъдро в трудни ситуации”, каза той.

Михаил също прави съзнателен избор в тази посока. След години живот в Германия той решава да се върне и да се запише в Семинарията. „Вярвах, че там ще получа по-добри ценности от тези в едно светско училище. Това място изгражда устойчивост – нещо, което е нужно във всяка ситуация в живота”, подчерта той.

Освен личната вяра, важна роля играе и общността. Мартин е основател на православна младежка група в София. Според него именно липсата на общност е един от големите проблеми сред младите днес. „Много млади хора изпитват вътрешна самота. Когато обаче сме заедно и изграждаме общност, тогава започваме да усещаме църквата не като сграда, а като дом и семейство”, каза той.

