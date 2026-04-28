Софийският градски съд (СГС) проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов.

Адвокат Ина Лулчева представлява избрания за депутат в 52-рото Народно събрание. В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Петков и Божанов.

Първият е обвинен в принуда срещу бившия министър Александър Йоловски, а вторият - в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Петков и по тази причина може да не бъде безпристрастен по време на процеса.

Йоловски не се яви в съдебната зала, като по делото е представляван от адвокат Христо Ботев.

Съдът прие, че няма процесуални пречки за конституирането на Александър Йоловски като частен обвинител. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. След това съдът даде ход на делото.

Представител на прокуратурата заяви, че няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

Адвокатите на защитата поискаха делото да бъде разделено, като изтъкнаха, че двете обвинения нямат връзка помежду си. Според тях обединяването им в едно производство е неоснователно, а защитата постави въпрос защо делото трябва да се забавя, докато се изясни въпросът с депутатския имунитет на Божанов в следващото Народно събрание.

