Софийският градски съд заседава отново по делото срещу Кирил Петков. Магистратите трябва да решат кои ще са последните свидетели, които ще бъдат разпитани по време на процеса.

До момента пред разследващите и съда показания не е давал лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Междувременно Софийската градска прокуратура поиска видеото от изслушването на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши в Европейския парламент да бъде приобщено като доказателство по делото за ареста на Бойко Борисов. Столичният съд отказа изкането на прокурора Ангел Кънев.

Вчера на въпрос относно задържането на Борисов през 2022 г. Кьовеши потвърди, че Европейската прокуратура няма връзка с ареста на бившия премиер и лидер на ГЕРБ. Тя уточни, че към този момент Прокуратурата на ЕС не е водила разследване.

Европрокуратурата: Нямаме общо с ареста на Бойко Борисов преди 4 г.

Петков е подсъдим за това, че като министър-председател е превишил правата си е наредил задържането на Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и ПР-а на ГЕРБ Севделина Арнаудова.

Според прокуратурата Петков е превишил властта си през 2022 г., като неправомерно е разпоредил на началника и на заместник-началника на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ при Главна дирекция „Национална полиция“, както и на главен разследващ полицай да образуват досъдебно производство в нарушение на НПК срещу тримата от ГЕРБ, въпреки че нямали такива правомощия.