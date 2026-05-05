В периода от 11 май до 20 юни 2026 г. движението навлаковете по линия 3 на софийското метро ще се осъществява в участъка от метростанция „Горна баня” до метростанция „Орлов мост”. Временно няма да работят станциите „Театрална” и „Хаджи Димитър”.

Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина” и „Младост”.

За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите „Орлов мост” и „Хаджи Димитър”. Допълнителна информация за заместващ транспорт ще бъде публикувана от Центъра за градска мобилност.

От „Метрополитен” ЕАД съобщават още, че на 10 май (неделя) влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците във връзка с провеждането на колоездачната надпревара Джиро д’Италия.

