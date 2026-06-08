Мерките за неотклонение на двама мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе" в петък вечер, вече са в съда. При катастрофата загинаха 4 души - двама индийски граждани, които са пътували в автобуса, и двама, които са пътували в колите.

Прокуратурата поиска постоянен арест за единия от обвиняемите. Днес Софийският градски съд трябваше да разгледа мярката за неотклонение на Васил Филипов, но заседанието не започна заради влошеното му здравословно състояние. Исканията на прокуратурата за налагане на постоянен арест обаче са внесени поотделно, което наложи разглеждането на мерките в различни дни.

Филипов не се яви в съдебната зала, тъй като му предстои операция на гръбнака. Заради здравословното му състояние магистратите не дадоха ход на делото. След като бъде възстановен, прокуратурата ще трябва отново да внесе искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. На практика с отказа съдът да гледа делото той е без мярка за неотклонение и е свободен да напусне болницата. Ако прокуратурата внесе жалба, втората инстанция ще заседава другата седмица.

Защитата е разговаряла с шофьора на един от автомобилите от фаталното ПТП, но пред медиите не споделиха нищо от казаното от него в болничната стая. Решението на Софийския градски съд е когато състоянието му позволява да е част от процеса, прокуратурата може отново да поиска постоянното задържане на Филипов. Утре съдът ще разгледа мярката на другия обвиняем шофьор. Заседанието ще се проведе в болница „Пирогов“, където той се лекува след катастрофата.

Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км/ч между два автомобила, затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл, с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години зад решетките или доживотен затвор.

Шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“ - от групата на „Калашниците“?

Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия.

А днес вътрешният министър Иван Демерджиев награди награди пожарникарите, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа.

Редактор: Дарина Методиева