Снимка: БГНЕС
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Спортни новини (08.06.2026 - късна)
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Преди обсъждането пред сградата на комисията ще се проведе протест срещу поскъпването
Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда за новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от първи юли. Предвижда се цената на електроенергията за „Електрохолд", което обслужва потребителите в Западна България, да поскъпне 3,11 процента.
Клиентите на „Енерго-Про” в Североизточна България може да плащат с 2,38 на сто повече. Най-високо увеличение се планира в Югоизточна България, където потребителите на EVN може да плащат с 3,24 процента повече.
Омбудсманът твърди, че новите цени на тока за бита са необосновано високи
Според омбудсмана Велислава Делчева предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. В становището си до председателя на КЕВР тя подчертава, че непрекъснато получава жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия.
Преди обсъждането пред сградата на КЕВР ще се проведе протест срещу поскъпването.Редактор: Ивета Костадинова
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