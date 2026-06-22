Снимка: Стопкадър
-
„Картография“: Какво се крие отвъд стереотипите за Ирак
-
Как да приготвим традиционен полски бигос?
-
Създадоха първата българска програма за обучение на служители за работа с изкуствен интелект
-
Аспержите като мисия: Млади фермери превръщат екзотичния зеленчук в успешен бизнес
-
Как двама младежи превърнаха проблемите по софийските улици в гражданска акция
-
Портал към безсмъртието: Тайните на тракийския храм край Старосел
Първият слънчев лъч преминава през малък процеп в големия камък „Апостолташ“
В първите дни на астрономическото лято в древното светилище Бегликташ край Приморско се наблюдава любопитен светлинен феномен. Първият слънчев лъч на разсъмване преминава през малък процеп в големия камък „Апостолташ“.
Това дава основание да се смята, че древните тракийски племена са използвали мегалитното светилище като астрономическа обсерватория.
Жителите на Одеса посрещат изгрева под звуците на пиано (ВИДЕО)Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни