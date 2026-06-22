В първите дни на астрономическото лято в древното светилище Бегликташ край Приморско се наблюдава любопитен светлинен феномен. Първият слънчев лъч на разсъмване преминава през малък процеп в големия камък „Апостолташ“.

Това дава основание да се смята, че древните тракийски племена са използвали мегалитното светилище като астрономическа обсерватория.

Жителите на Одеса посрещат изгрева под звуците на пиано (ВИДЕО)

Редактор: Дарина Методиева