В Одеса стотици се събраха на брега на Черно море, за да посрещнат изгрева на слънцето под звуците на пиано. Така се възобновява ежеседмичната традиция, която беше прекъсната за четири месеца през зимата.

Идеята за този необичаен концерт на открито е на украинския пианист и композитор Игор Янчук, според когото така се създава уникална хармония между природата и музиката. Зрителите споделят, че концертите им предлагат рядък момент на спокойствие, докато Украйна навлиза в петата година от пълномащабната руска инвазия.

"Всъщност е много важно да отделяте време в живота си, за да намерите възможност за моменти като тези. Те лекуват и успокояват. Въпреки всички тревоги от предишната нощ, това е истинска панацея за душата", казва Руслан Смирнов, който живее в Одеса.

Уличен музикант изнася концерти на пиано на плажа в Одеса (ВИДЕО)

"За това си струва да се живее. Това е всичко, което ни носи радост днес. Да живеем всеки ден, да усещаме този живот, да го чувстваме, да обичаме", споделя Наталия Масколенко.

"Просто искаме тази война да свърши - да слушаме музика и да се радваме, че Одеса празнува. Чакаме победата", заявява Лилия Паламарчук.

