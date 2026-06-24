Преди няколко дни българските депутати решиха да замразят размера на основното си възнаграждение на нивата от месец март. Така поне засега то остава 4236 евро, без евентуални бонуси за допълнителни дейности, които народните представители извършват в парламента.

Въпреки това заплатата на българските депутати остава сред най-високите измежду тези на техните колеги в Европа спрямо минималната работна заплата в държавата, в която живеят.

Основната депутатска заплата е в размер на три средномесечни в обществения сектор според данните на НСИ за месец март. От мнозинството обясниха това замразяване с „голямото очакване на обществото, защото в дни на криза народните представители трябва да дадат пример“.

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Така направените промени премахват автоматичното преизчисляване на депутатските заплати на всеки три месеца.

Колко над тази сума получават някои депутати и за какво?

Над 6000 евро възлизат възнагражденията на председателя на парламента и на неговите заместници. Техните заплати се определят, като към базовата депутатска заплата се прибавят съответно още 45% и 55% от нея.

Ако депутат участва в подкомисия или временна работна група, той получава надбавка от 5%. Бонуси има и когато народен представител притежава научна степен – например 10%, ако е доктор, или 15%, ако е доктор на науките.

В парламента има и над 20 постоянни комисии, а във всяка от тях членуват между 11 и 24 депутати. Ако е част от комисия, възнаграждението на народния представител нараства с 15%. Ако пък е заместник-председател на комисия – с 25%, а ако е неин председател, получава с 35% повече от един редови депутат, което прави над 5700 евро.

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Всъщност такава е и заплатата на министрите ни, които са 18. Вицепремиерите получават колкото заместник-председателите на Народното събрание – над 6100 евро, а премиерската заплата е равна на тази на председателя на парламента – 6566 евро.

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Всъщност заплатите им са едни от най-ниските в сравнение с тези на колегите им в другите държави от Европейския съюз. Но тук идва ред на голямото „но“! Българските депутати са сред най-добре платените спрямо доходите на хората, които представляват. Тоест те получават близо седем пъти по-висока заплата от минималната у нас, която е 620 евро.

Сравнение с останалите държави.

Взимаме за пример държави, в които минималната заплата е над 1500 евро, нои такива, в които е под 1000 евро, каквато е България. Заплатите на германските депутати например са едни от най-високите – близо 12 000 евро, но са само пет пъти по-високи от тези на германеца с най-ниска заплата. Те също бяха замразени, при това на нивата от миналата година.

В Белгия и Франция депутатските заплати са четири пъти по-високи от минималната работна заплата в тези страни. В Румъния са 6,2 пъти по-високи, а в Унгария – четири пъти и половина. Въпреки че минималната заплата в Унгария е по-висока от българската, се оказва, че заплатата на депутатите там е по-ниска от тази на българските народни представители.

Наскоро и унгарският парламент направи промени с цел икономии. Но не само спря ръста на депутатските възнаграждения, а ги намали с около 40%, като ги обвърза по различен начин с публичните възнаграждения и премахна част от бонусите.

Редактор: Ина Григорова