Навръх Националния ден за безопасност на движението и след поредната черна серия, отнела няколко детски живота, от МВР подготвят нова наредба за разследване на катастрофи с жертви или тежко пострадали.

Анализът на инцидентите е довел до идеята за по-разширено разследване на причините за тях. Огледът на място вече няма да се фокусира единствено върху автомобила и шофьора, а ще включва и външни фактори.

21-годишен шофира с над 200 км/ч край Пловдив, взеха му книжката и автомобила (ВИДЕО)

„Ще включва, например, и сервитута на пътя. Давам пример – мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, създаващи опасност от сблъсък с моторно превозно средство, крайпътна растителност, включително и дървета”, обясни заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов.

Очаква се наредбата да влезе в сила в най-скоро време. Адвокати обаче предупреждават, че тези огледи трябва да се правят от добре подготвени специалисти. Според адвокат Нацко Дойчев при подобна процедура трябва да се измерват реални показатели. „Когато се отиде на огледа, трябва да се измери реалният коефициент на сцепление на пътната настилка, реалната здравина на мантинели, инфраструктура и тогава вече може да се говори за един компетентно извършен оглед”, коментира юристът.

Заловиха тир с 20 тона лесно запалим товар, движил се със спукани възглавници и разкачен заден мост (СНИМКИ)

⇒ Безумието на пътя в цифри и факти

Докато институциите подготвят промените, войната по пътищата не спира. Поредна тежка катастрофа взе един загинал и остави трима ранени. Тежкотоварен камион с турска регистрация удари две леки коли на пътя Котел – Мокрен в Сливенско, заради което беше поискана и въздушна линейка.

Междувременно в събота вечерта в Пловдив необозначена полицейска патрулка засече кола, която дрифти. Започва преследване, при което на излизане от града в посока Пазарджик шофьорът вдига до над 200 км/ч . Зад волана се оказва 21-годишен младеж. Той е глобен с 1800 евро и остава без книжка за година.

Временно без свидетелство за управление остана и шофьор на ТИР , спрян в неделя следобед на Околовръстното шосе в София. Камионът, пътуващ от Белгия за Турция, е превозвал над 20 тона леснозапалим товар. Оказало се, че тежкотоварното возило е с две спукани възглавници и почти разкачен заден мост, който водачът се опитал да закрепи с транспортни колани.

„Установихме, че тахошайбата на този камион е разменена с друг, който ние засякохме в Пловдив. И двата са на една и съща турска фирма. Предотвратихме още една подвижна бомба, която следваше да премине на територията на цялата страна”, заяви и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

В обобщение на стряскащата статистика зам.-министър Калоянов подчерта, че отговорността е обща. „Пътната безопасност е проблем, ангажимент и задължение на много институции. Делът на МВР или на съответната полицейска служба в този процес е около 20-30%”, завърши той.

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