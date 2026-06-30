Продължение на историята за спасени животи на автомагистрала „Струма“. В ефира на NOVA говорят патрулните полицаи, който първи успяват да стигне до детето, след то спира колата, която става неуправляваема, след като майка му се чувства зле, докато шофира.

Комисар Васко Стефанов от ОД на МВР - Перник разказа, че около 12 часа е получен сигналът от дежурната част. „Разбрахме, че лек автомобил се управлява от 12-годишно дете от София към Перник, тъй като на майка му ѝ прилошало. Насочихме се по най-бързия начин към мястото за установяване на колата. Нямахме номера ѝ, а само визуално описание, информацията беше оскъдна. При обхода на магистралата открихме автомобила около 14 км в посока Перник. Той вече беше спрял. Oбезопасихме го в аварийната лента. Шофьорката беше на около 40 години“, сподели Стефанов в ефира на NOVA.

„Това дете е родено герой”: Говори полицаят, напътствал 12-годишното момиче, което шофира кола по „Струма”, за да спаси майка си

„Уникално дете, в такава ситуация да запазиш хладнокръвие и самообладание е страхотно“, каза още полицаят.

Припомняме, че вчера 12-годишно момиче предотврати тежка катастрофа на автомагистрала „Струма“, след като майка му получила инсулт и загубила съзнание зад волана. Детето успяло да поеме управлението на автомобила, да подаде сигнал на телефон 112 и да следва указанията на полицията, докато безопасно отбие в аварийната лента.

През цялото време служители на МВР поддържали връзка с момичето и координирали действията на патрулите и спешните екипи. След спирането на автомобила майката била транспортирана в болница за лечение.

12-годишно момиче спаси майка си, получила инсулт зад волана на магистрала „Струма“

Инспектор Денис Чолев допълни, че майката е била във видимо лошо здравословно състояние. „Жената беше трудно контактна, а момиченцето - много притеснено. Направихме всичко възможно да го успокоим, тъй като искахме и да разберем какво точно се е случило“, обясни той.

Целия разказ на полицаите гледайте в обедната емисия на NOVA в 12 часа.