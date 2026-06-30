Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще отправи искане към началника на НСО генерал-майор Емил Тонев по реда на Закона за достъп до обществена информация за предоставяне на информацията за всички лица, на които са охранявани от 2013 г. до днес, както и информацията за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима на охрана.

Според формацията информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес за реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана.

ПГ на ДПС предложи НСО да освети информацията за всички охранявани лица и разходите за тях от 2013 година насам

В случай, че началникът на НСО откаже да предостави поисканата информация, лидерът на ДПС Делян Пеевски ще се обърне към Административния съд, който вече има и съдебна практика по темата, уточняват от ДПС.

Редактор: Цветина Петкова