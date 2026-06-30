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По думите на местни хора преди време от двете страни на пътя са били насипани земни маси
Жители на плевенските села Крушовене и Оряховица сигнализират за сериозен проблем с пътната инфраструктура, който според тях остава нерешен от години. При всеки по-силен дъжд участъкът се наводнява, а преминаването по него става трудно и дори опасно.
По думите на местни хора преди време от двете страни на пътя са били насипани земни маси, които са оформили своеобразна „фуния“. Въпреки извършените дейности обаче не е било осигурено адекватно отводняване на трасето.
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„Канал за оттичане има по-рано по трасето, но в този участък няма. При всеки дъжд водата се събира на пътя и положението става критично“, разказват жители на района.
Те посочват, че в някои случаи дори леките автомобили не могат да преминат през наводнения участък. Освен събраната вода, шофьорите са принудени да се справят и с множество дупки по настилката. Според местните липсата на отводняване води до постоянно задържане на вода върху асфалта, което ускорява разрушаването на пътната настилка и създава предпоставки за пътни инциденти.
Хората настояват стопанинът на пътя да предприеме спешни мерки за решаване на проблема, включително изграждане на ефективно отводняване и ремонт на компрометираните участъци.
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Жителите предупреждават, че дупките и лошото състояние на пътя създават реален риск за безопасността на шофьорите и призовават институциите да обърнат внимание на проблема преди да се стигне до инцидент.
Изпращайте сигнали за нередности в рубриката „Моята новина“.Редактор: Цветина Петкова
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