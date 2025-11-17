Жители на няколко пернишки квартала излязоха на протест заради окаяното състояние на пътя към пречиствателната станция в квартал "Църква". Според недоволните граждани пътят е напълно разрушен от тежкотоварни камиони и е станал опасен и непроходим. Те настояват за спешни мерки от страна на общината и заплашват с ежедневни блокади, докато институциите не реагират.

►Разрушена инфраструктура и ежедневни опасности

Проблемът съществува от месеци - откакто пътят започва да се използва от тежкотоварни камиони, обслужващи строежа на фотоволтаичен парк в района. "Пътят от месеци се използва от тежкотоварна техника - тирове, камиони. Всичко е издълбано", споделя един от протестиращите.

Жителите твърдят, че пътят, който преди е бил място за разходка, сега е осеян с кал и дълбоки дупки, а на места дори е свлечен в дворовете на хората. Освен разрушения асфалт, тежкотоварната техника е унищожила и друга инфраструктура. "Затрупаха отводнителни канали, нови водопроводи се правиха, всичко се затрива и се насипва върху тях", оплаква се друг жител.

Освен материалните щети, хората живеят и в постоянен страх. Един от мъжете разказва как камион едва е успял да спре, за да не го удари, докато бил на пътя. Друга жителка споделя за инцидент с извънгабаритен товар, който за малко не е скъсал кабели над къщата ѝ.

►Реакцията на властите и недоволството на гражданите

След като жителите обявили намерението си да протестират, отговорната фирма направила опит за временно закърпване на пътя. "В петък някой ги предупреди и всички дупки и свлачища, които са направили, ги засипаха, тъй като ще има протест", казва един от организаторите, докато друг с лопата показва, че под тънкия слой фрезован асфалт се крие дълбока дупка.

