През юни малката потребителска кошница поскъпва с 8,9% спрямо същия месец на миналата година и с 6.5% спрямо декември 2025-а, сочат анализите на КНСБ.

На месечна база спрямо май 2026 г. кошницата поскъпва с 0,5%. През юни тази година е струвала 61,82 евро, през май - 61,51 евро, а през юни 2025 г. - 56,8 евро.

"Тези данни показват устойчива възходяща динамика на цените на основните стоки. По-високият ръст спрямо декември е индикатор за натрупващ се инфлационен натиск в резултат на повишените цени на петрола на международните цени на петрола, както и от засиленото геополитическо напрежение, свързано с конфликта в Иран, което оказва пряко влияние върху енергийните разходи и ценовите равнища”, заявиха от синдиката.

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Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация. Средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено, подчертаха от КНСБ. Необяснимо е нарастването на цените на доматите и краставиците, на годишна база спрямо юни 2015 г. техните цени нарастват съответно с 30,1% и 61,3%, сочат от синдиката. Възходящ тренд се наблюдава при цената на цялото пиле - от 16,3%, за една година, допълват от КНСБ.

Ежемесечно КНСБ наблюдава цените на 21 стоки от кошницата, включващи 20 хранителни продукти и бензина.

Редактор: Цветина Петрова