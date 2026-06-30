Министерският съвет предлага Пламен Тончев да бъде избран за председател на Държавната агенция „Национална сигурност”. Това става ясно от официално правителствено решение, прието на 29 юни.

Документът, подписан от премиера Румен Радев, предвижда кабинетът да внесе номинацията в Народното събрание.