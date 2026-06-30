Решението е подписано от премиера Румен Радев

Министерският съвет предлага Пламен Тончев да бъде избран за председател на Държавната агенция „Национална сигурност”. Това става ясно от официално правителствено решение, прието на 29 юни.

Документът, подписан от премиера Румен Радев, предвижда кабинетът да внесе номинацията в Народното събрание. 

Окончателно: Председателят на ДАНС ще се избира от парламента


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