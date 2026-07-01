Пътническият самолет, който по-рано кацна извънредно на летището в Бургас заради сигнал за възможна заплаха на борда, възобнови полета си малко след полунощ и отпътува към крайната си дестинация - Тел Авив.

Самолетът престоя близо седем часа на бургаския аеропорт, след като беше пренасочен заради индикация за незаконна намеса по време на полета. Последвалата проверка е установила, че причината е техническа неизправност в транспондера, която е довела до подаване на погрешен сигнал за отвличане.

След сигнал за „незаконна намеса на борда“: Изтребител ескортира пътнически самолет над България

След като компетентните служби потвърдиха, че няма реална опасност за пътниците и екипажа, машината получи разрешение да продължи маршрута си.

По време на инцидента самолетът е бил съпровождан от изтребител МиГ-29 на българските Военновъздушни сили при навлизането му във въздушното пространство на страната, както и при последващото му връщане към Бургас. След напускането на българското въздушно пространство ескортирането е било поето от турски изтребители F-16.

Самолетът е пристигнал в Тел Авив малко след 1:00 часа местно време.