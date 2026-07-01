Рутинна полицейска проверка преобръща живота на Антонио, собственик на суши бар, след като полевият тест за наркотици на МВР дава грешен резултат. Младият мъж прекарва 24 часа в ареста, остава без свидетелство за управление на моторно превозно средство в продължение на три месеца и претърпява сериозни финансови загуби, докато излязат окончателните лабораторни изследвания. „Излиза, че те те държат виновен до доказване на противното, нали така?”, коментира Антонио в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Докато пътува за работа, Антонио е спрян от полицейски служители, които след проверка на личните му документи и негативен тест за алкохол, му предлагат да направи и „дръг чек”. Мъжът се съгласява без притеснения, знаейки, че не употребява наркотични вещества и рядко пие алкохол. Полицаят изважда теста от багажника на патрулката, Антонио го отваря сам, но резултатът шокира всички – устройството отчита наличие на бензодиазепини.

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб лежа в ареста след фалшиво положителен тест за дрога

Въпреки че шофьорът настоява веднага да отидат и да даде кръвна проба, тъй като е невинен, служителят на реда заявява, че „няма какво да направи, като машината е показала положителен резултат” и му слага белезници.

Условията в килията Антонио описва като неприятни, с едно метално легло, одеяла и възглавници, които „миришеха“. За 24-часовия му престой са предоставени само две шишета вода и два кроасана. Най-тежък обаче се оказва периодът след освобождаването му. Близките му реагират с безпокойство, а майка му се усъмнява дали наистина не е употребил нещо.

Чакането продължава точно три месеца – от проверката на 25 март до 23 юни, когато Антонио най-накрая си връща шофьорската книжка. През това време бизнесът му, който управлява заедно със своя брат, е сериозно засегнат.

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