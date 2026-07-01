Снимка: Стопкадър, NOVA
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Полевото изследване отчело бензодиазепини, а резултатът от лабораторната проба отнел три месеца
Рутинна полицейска проверка преобръща живота на Антонио, собственик на суши бар, след като полевият тест за наркотици на МВР дава грешен резултат. Младият мъж прекарва 24 часа в ареста, остава без свидетелство за управление на моторно превозно средство в продължение на три месеца и претърпява сериозни финансови загуби, докато излязат окончателните лабораторни изследвания. „Излиза, че те те държат виновен до доказване на противното, нали така?”, коментира Антонио в ефира на „Здравей, България” по NOVA.
Докато пътува за работа, Антонио е спрян от полицейски служители, които след проверка на личните му документи и негативен тест за алкохол, му предлагат да направи и „дръг чек”. Мъжът се съгласява без притеснения, знаейки, че не употребява наркотични вещества и рядко пие алкохол. Полицаят изважда теста от багажника на патрулката, Антонио го отваря сам, но резултатът шокира всички – устройството отчита наличие на бензодиазепини.
Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб лежа в ареста след фалшиво положителен тест за дрога
Въпреки че шофьорът настоява веднага да отидат и да даде кръвна проба, тъй като е невинен, служителят на реда заявява, че „няма какво да направи, като машината е показала положителен резултат” и му слага белезници.
Условията в килията Антонио описва като неприятни, с едно метално легло, одеяла и възглавници, които „миришеха“. За 24-часовия му престой са предоставени само две шишета вода и два кроасана. Най-тежък обаче се оказва периодът след освобождаването му. Близките му реагират с безпокойство, а майка му се усъмнява дали наистина не е употребил нещо.
Чакането продължава точно три месеца – от проверката на 25 март до 23 юни, когато Антонио най-накрая си връща шофьорската книжка. През това време бизнесът му, който управлява заедно със своя брат, е сериозно засегнат.
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