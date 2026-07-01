Управлението е на лятна вълна, говори се повече, отколкото се върши работа и така ще бъде до есента. Това коментира в предаването „Твоят ден” комуникационният експерт Диана Дамянова. Според нея бюджетът беше логично сложен по това време на годината, защото му е дошъл редът, но реално сега я няма съпротивата, която някой може да окаже.

„Този бюджет не е много по-добър от онзи, който свали предишното правителство, но е вероятно такъв, какъвто може да бъде. Ще видим дали тази власт има някаква решимост за реформи – структурни реформи в икономиката на страната да мине малко вдясно, да започне да има икономика, която не е само социално ориентирана. Но как това ще стане от ляво правителство с леви хора и лява идеология, не знам. Знам, че първо изпускат онези магически 6 месеца, в които се правят големите реформи и второ е много трудно да се повярва, че драстични реформи в икономиката на страната в дясно могат да бъдат направени от леви хора”, категорична беше Дамянова.

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Според медийния експерт доц. Георги Лозанов „мнозинството все още се държи като джуджетата в приказката „Снежанка и седемте джуджета” – кой ми е спал в легълцето, кой ми е ял от паничката”. По думите му тази стратегия на поведение започна да става нетърпима. „В този бюджет, както и във всички бюджети по принцип, има един основен проблем – пак е оставена една неясна корупционно усвоима част. Това беше характерно за един модел на управление, срещу който бяха протестите, които трябваше да доведат политическа сила, която да демонтира този модел на управление”, коментира доц. Лозанов.

Според него всичко започна с вдигането с 50-60% за пръв път на доходите по времето на Асен Василев и по думите му това е корупционно неусвоима част от бюджета. „И тогава това даде възможност доходите в България да се приближат до доходите в другите държави в еврозоната и това беше първата и решаваща крачка по пътя ни към еврозоната. От тук нататък започна едно много силно нарастване на тези заеми, които нямат вече отношение само към доходите, а започват да формират тази корупционно усвоима част от бюджета”, посочи медийният експерт и допълни, че сега проблемът е, че чакахме при тези управляващи да е точно обратното.

Към момента думите играят действия, коментира социалният антрополог Мина Христова. „Все още няма действия и наративът, който ще бъде наложен, е онова, което е най-важното. Радев е онзи харизматичен лидер по Вебериански стил, той на това разчита и има относително нисък хоризонт, в който може да помести своето действие, именно защото е този харизматичен лидер. Тоест той може да играе върху емоциите и чувствата на хората”, посочи Христова. Според нея към момента Радев има по-популистка настройка.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова