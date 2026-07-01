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Издирвателните действия продължават и утре рано сутринта
Роднини и приятели на 11-годишното дете, изчезнало в село Константиново, Варна, призоваха чрез ефира на NOVA за включване на още доброволци в търсенето. До момента няма следа от Наталия.
Днес през целия ден доброволци обхождаха селото и съседните населени места. Търсенето продължава и утре рано сутринта. Търсят се доброволци с дронове, които биха могли да огледат по-голям периметър от въздуха.
Сестрата на Наталия - Петя Кателиева и Петранка Николова, близка до семейството, отправиха апел за съдействие на всеки, който може да помогне или разполага с информация.
По първоначални данни детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка беше разпространена от полицията с цел подпомагане на издирването. Наталия Асенова е с ръст от около 160 см и едро телосложение. Тя е с кестенява коса до раменете и светли очи.
От Дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП съобщиха, че е активирана системата AMBER Alert за изчезнало дете.
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