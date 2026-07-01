ОДМВР - Варна издирва 11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново. По първоначални данни детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също беше разпространена от полицията с цел подпомагане на издирването.

Пред NOVA роднини заявиха, че мъжът нахлул в дома им през нощта в понеделник и заплашил момичето, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му. Стигнало се е и до физическа саморазправа, в резултат на която майката е със счупена ръка.

Наталия Асенова е с ръст от около 160 см и едро телосложение. Тя е с кестенява коса до раменете и светли очи. По данни на полицията при изчезването си е била облечена със светъл дълъг панталон, късо бяло яке с червени цветчета и черни маратонки.

Издирваният Асен Симеонов е на 40 години. Той е с ръст около 170 см, едро телосложение, късо подстриган и с кафяви очи. Бил е облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

От ОДМВР - Варна призовават всички граждани, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на Симеонов, незабавно да сигнализират на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на ОДМВР - Варна.

От Дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП пък съобщиха, че е активирана системата AMBER Alert за изчезнало дете.

Припомняме, че AMBER Alert е система, свързана със социалните мрежи Facebook и Instagram, която дава възможност да бъде изпратено съобщение с актуална информация за издирваното дете.

След като бъде подаден сигнал в полицията, ГДБОП проверява дали той не е фалшив. Ако случаят е сериозен, тогава спецзвеното изпраща известие до социалните мрежи. Те от своя страна публикуват информацията до 30 минути. Новината се разпространява до всички потребители, които се намират в радиус от 200 км от мястото, където детето е изчезнало.

За пръв път у нас беше задействана системата за изчезнали деца AMBER Alert

В САЩ, където е разработена системата, информацията се пуска от радиа, телевизии, по имейл и SMS-и.