Апелативният съд в Бургас потвърди определението на Окръжния съд в Ямбол и постанови най-тежката мярка за неотклонение за Енчо Динев - водачът, управлявал камиона, при който загинаха две деца и бащата на едното от тях. Защитата на Енчо Динев настояваше постоянният му арест да бъде заменен с по-лека мярка за неотклонение - домашен арест или парична гаранция, но Темида не уважи исканията.

При трагедията на АМ "Тракия" загинаха две 9-годишни момчета, футболисти от академията на "Славия", и бащата на едно от тях . Тежко ранени бяха треньорът на децата и приятелката му.

Веднага след заседанието Енчо Динев за първи път говори пред камерите: "Моите най-искрени съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм ръководил футболен отбор. Това е голяма трагедия. Искам да благодаря на момчето и момичето, които се отзоваха на помощ. Докато 100 човека гледаха, само те помогнаха”.

Динев отправи апел към всичките си колеги да шофират внимателно и да не разчитат на мантинелите.