Стабилизираха състоянието на 49-годишната жена, която пострада при фаталната катастрофа с три жертви на АМ “Тракия“. Тя вече диша и самостоятелно. Това съобщиха за NOVA от Университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив.

Жената беше транспортирана до здравното заведение от Ямбол с медицински хеликоптер до УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив на 25 юни след тежката катастрофа на АМ „Тракия“, при която загинаха две 9-годишни деца и един възрастен. Припомняме, че при постъпването си жената беше в критично общо състояние и с непосредствена опасност за живота. От болницата съобщават, че в продължение на дни екипът на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение е положил непрекъснати, денонощни усилия за овладяване на състоянието ѝ и спасяването на живота ѝ. Към днешна дата тя е екстубирана, контактна е, като предстоят последващи операции и продължително възстановяване.