Мъжът, с когото е издирваната Наталия, се е грижил за нея 7 години, тъй като е живял с майка й на семейни начала. Това съобщи директорът на ОД на МВР Варна старши комисар Цветан Пировски. Той допълни, че са получили данни от камери, на които се вижда, че момичето върви непосредствено зад мъжа, върху нея не е оказвана принуда и го нарича "татко".

Общо 12 сигнала са получени в полицията след активирането на системата BG-Alert и Amber Alert във връзка с издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, каза още комисар Пировски.

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Той апелира хората да се обаждат директно на тел. 112, а не на свои познати или роднини, които да звънят в полицията. Това е най-бързият начин информацията да стигне до екипите, които издирват детето и няма да се губи време, обърна внимание полицаят. По думите му последните подадени сигнали, които са представлявали интерес, са стигнали до служителите на МВР с 40 минути закъснение.

Той призова хората да не опитват да влязат в контакт с детето или с мъжа, за когото се счита, че го е отвлякъл, тъй като той би могъл да прояви агресия.

Пировски допълни, че след първоначалния сигнал, че детето е отвлечено, са били заградени пътищата в региона, но след това е установено, че момичето и мъжът се придвижват пеш. В района вече са обходени около 1000 квадратни километра, каза началникът на полицията. По думите му всички пещери са обиколени и проверени.

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Мъжът, с когото е момичето, има познания за горите, може да се ориентира дори и нощем. По думите на старши комисар Пировски той и преди се е укривал от властите в продължение на дни, като тогава е ползвал и необитаеми къщи, в които е намирал храна.

Пировски благодари и на доброволците, които са се включили в издирването на детето и каза, че хората вече 72 часа са на терен. Полицията използва всяка възможна техника, пуснати са и дронове с инфрачервено насочване, но те могат да се ползват основно през нощта.

Комисарят каза още, че всички създадени екипи имат връзка помежду си. В момента се разширява периметърът на търсене, като ще продължи и работата на доброволците. Претърсванията ще започват в 8:00 часа сутринта, допълни Пировски.