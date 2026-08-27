Мъж и жена, продавали в интернет внесени от Турция забранени препарати за растителна защита, са арестувани при съвместна операция на Областната дирекция на МВР и Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив.

Иззети са над 1000 литра течни и над 200 кг прахообразни продукти за растителна защита, забранени за внос и употреба в България и ЕС.

От 2025 г. насам мъжът, съпругата му и дъщеря им са получили плащания за над 250 хиляди лева от нерегламентираните продажби в интернет. Според данните на полицията продуктите са внасяни от Турция без необходимите документи, а търговецът набирал клиенти чрез обяви във Facebook.

Иззеха 115 кг и 527 литра опасни и забранени продукти за растителна защита

Мъжът се снабдявал с незаконните продукти от Турция и Свиленград, разпространявал ги чрез куриерска фирма с наложен платеж до адреси в цялата страна, като във формулярите посочвал съдържание соли за басейн, дрехи, обувки и др.

Мъжът е арестуван на паркинг на голяма търговска верига в район „Северен“ в Пловдив в момент на продажба на течни препарати за растителна защита. В автомобила му са открити 10 туби с различна вместимост, на чиито етикети липсвала задължителната информация на български език. Повече от 1370 разфасовки в течно и прахообразно състояние, са иззети и от помещение, което търговецът ползвал за склад в близост до адреса си.

При претърсването там били намерени и множество текстилни изделия, обувки, чанти и модни аксесоари, обозначени със знаци на утвърдени световни производители, но без доказан произход и начин на придобиване.

Мъжът и неговата съпругата са задържани за 24 часа.

Редактор: Цвета Лазаркова