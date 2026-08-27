Пожарът, който избухна по-рано днес в планината Славянка, вече е локализиран. Огънят обхвана горска територия с иглолистна растителност в района на Държавно горско стопанство „Катунци” и санданското село Голешово.

Тъй като теренът е изключително труднодостъпен, беше потърсена спешна помощ от въздуха. Военен хеликоптер AS 532 AL „Кугър“ от състава на 24-та авиационна база Крумово се включи в операцията по обливане на огнището. Машината е излетяла в 16:49 часа след искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Военен хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето на пожар край Враца

Усилията на наземните екипи бяха силно затруднени от релефа. Пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци са били транспортирани с автомобили докъдето е възможно, след което са продължили пеша около два часа и половина, за да достигнат пламъците.

Гасенето се извършвало с раници с вода и ръчни инструменти, тъй като в района е невъзможно навлизането на специализирана техника. Благодарение на координираните действия между екипажа на хеликоптера и хората на терен, стихията е поставена под контрол.