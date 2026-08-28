Ново повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък са отчетени за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Нивото на Дунав се повишава в почти целия български участък

Най-голямо е повишението е водомерен пост Ново село с 8 см. При Лом е отчетено повишение с 5 см, при Видин с 4 см, а при Оряхово с 2 см. При водомерен пост Русе отчетеното повишение е отново с 2 см, а при Никопол с 1 см. Застой на нивото е отчетен при Силистра.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.

Редактор: Ина Григорова