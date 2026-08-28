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Специализираната акция ще продължи до края на септември
Румънски и български полицаи започнаха съвместни проверки на движението по международния път в района на Дунав мост 2 край Видин. Целта на инициативата е да се повиши безопасността на движението и да се осигури по-спокойно пътуване при засиления автомобилен трафик.
Проверките са насочени предимно към румънски граждани, които предпочитат почивните дни – петък, събота и неделя, за да пътуват към Видин или към морските курорти в България и Гърция. В съвместните екипи румънските полицаи играят ключова роля за преодоляване на езиковата бариера и улесняване на комуникацията с водачите. Те оказват съдействие при връчването на електронни фишове за установени скоростни нарушения и заплащането им от страна на румънските шофьори.
Засилени проверки на камиони по главен път Е79
Освен на международния път, съвместните патрули извършват проверки и на територията на областния град, като следят за неправилно паркиране и съставят необходимите документи при констатирани нарушения.
„Румънските пътни полицаи помагат доста добре. Основната им роля е при проверките на чужди граждани, главно румънски, където съдействат за преодоляването на езиковата бариера. Това е особено полезно при връчването на електронни фишове и последващото им заплащане, както и при извършването на проверки на територията на Видин, например за неправилно паркиране”, коментира комисар Мартин Марков, началник на сектор „Охранителна полиция” към ОДМВР-Видин.
Само за последните дни, по данни на властите, през Дунав мост 2 в двете посоки са преминали над 50 000 леки и тежкотоварни автомобила. Съвместните българо-румънски проверки ще продължат до края на септември.
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