ГДБОП предупреждава за нова фишинг измама, при която от името на Главна дирекция „Национална полиция“ се изпращат фалшиви електронни писма.

В тях получателите са обвинявани в извършването на тежки престъпления и са заплашвани с арест, ако не отговорят в рамките на 48 часа.

Измамните съобщения са озаглавени „Известие за полицейска призовка“ и са оформени така, че максимално да наподобяват официална кореспонденция от органите на реда. В тях неправомерно са използвани имената и логата на МВР и Главна дирекция „Национална полиция“, както и логото на Европол. Добавени са още подписи, регистрационни номера и имената на ръководители на ГДНП, за да изглеждат писмата достоверни.

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В съдържанието им се твърди, че срещу получателя се води разследване за тежки престъпления. След това той е приканван да отвори прикачен документ и да установи контакт чрез посочен от измамниците електронен адрес.

От ГДБОП подчертават, че съобщенията са фалшиви, и призовават гражданите да не се поддават на оказвания натиск. Получателите не трябва да отговарят на подобни имейли, да отварят прикачените файлове или линкове, нито да изпращат лични данни и документи.

Експертите предупреждават да не се използват и посочените в съмнителните писма адреси за контакт. Наличието на официално изглеждащи лога, подписи, печати или служебни номера също не е доказателство за автентичността на съобщението, тъй като те могат лесно да бъдат копирани.

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От полицията уточняват, че ГДНП не уведомява гражданите за образувани производства чрез заплашителни електронни писма и не изисква от тях да предоставят обяснения по имейл в рамките на кратък срок.

При съмнение дали получено съобщение действително е изпратено от държавна институция, гражданите трябва сами да се свържат с нея чрез официално публикуваните ѝ контакти, а не чрез телефонни номера, електронни адреси или линкове, съдържащи се в съмнителния имейл.

Редактор: Цветина Петкова