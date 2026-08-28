Остров Света Анастасия днес се превърна в „Остров на хвърчилата“. В рамките на събитието имаше безплатно училище за хвърчила от организаторите.

За девета поредна година водолази чистят морското дъно край остров Света Анастасия

„Вземете спортно хвърчило в ръцете си и почувствайте вятъра. Нашите инструктори ще ви научат на техниките - от основни до напреднали. Хвърчилата са измежду най-древните летящи обекти, създадени от човека преди 4500 години“, сподели екипът на събитието.

Голямо разнообразие от цветни хвърчила украси небето. Имаше демонстрации с различни видове - от древни китайски модели до ултрамодерни спортни. Впечатляващи обемни хвърчила удивиха гостите на острова.

Снимка: NOVA

Снимка: NOVA

Снимка: NOVA

Снимка: NOVA

Снимка: NOVA

Редактор: Цвета Лазаркова