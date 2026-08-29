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От августовски жеги към по-прохладни дни: Какво време ни очаква през септември?
Максималните температури ще останат високи
В неделя ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. До 9.00 часа утре ще е в сила жълт код заради интензивни валежи. В областите София-град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград предупреждението е заради количества от 20-35 mm.
Над Рило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър.
Максималните температури ще останат високи, прогнозира НИМХ. Между 30 и 35 градуса ще показват термометрите в по-голямата част от България, в София – около 32 градуса.
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Никола Тунев
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