В неделя ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. До 9.00 часа утре ще е в сила жълт код заради интензивни валежи. В областите София-град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград предупреждението е заради количества от 20-35 mm.

Над Рило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър.

Максималните температури ще останат високи, прогнозира НИМХ. Между 30 и 35 градуса ще показват термометрите в по-голямата част от България, в София – около 32 градуса.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

Редактор: Никола Тунев