Когато технологиите се развиват с изключителна скорост и очакванията на клиентите растат, се променя и начинът, по който хората работят и изграждат кариерата си. В такава динамична среда една организация трябва да може едновременно да запази това, което я прави силна, и да има смелостта да се трансформира.

Точно това прави Vivacom.

„Вярваме, че устойчивият бизнес се изгражда от устойчиви екипи. Това означава да привличаме правилните хора, да им даваме възможност да се развиват, да ги подкрепяме в трудните моменти и да създаваме среда, в която искат да останат“, казва в интервю Малина Чавдарова, главен директор „Управление на човешкия капитал“ в телекома.

Обучението като дългосрочна инвестиция

Няма универсална формула за развитие на хората. Затова за Vivacom е важно да създава разнообразни възможности, но и да слуша активно екипите си – какво работи добре, какво може да се подобри и от каква подкрепа имат нужда.

Периодичното проучване за ангажираността е един от начините компанията да получава обратна връзка.

„Обучението е една от най-важните ни дългосрочни инвестиции“, подчертава Чавдарова. Само за една година всеки от екипа на Vivacom е участвал поне в две обучения – от технически и експертни теми до развитие на лидерски, комуникационни и личностни умения.

Сред програмите е Vivacom Summer School, която насърчава обмена на знания отвъд рамките на отделните екипи. Тазгодишното мото на програмата – „Учи. Споделяй. Развивай се“ – обобщава именно този подход.

Развитие на лидерите и практични умения

Особено внимание Vivacom обръща на развитието на лидерите. Управлението днес е много различно отпреди няколко години. Мениджърите не просто трябва да постигат резултати – те трябва да умеят да водят хора през промяна, да създават доверие и да развиват талантите в своите екипи.

„Организацията създава рамката, разликата прави ръководителят“, казва Чавдарова.

Затова компанията е създала цялостна концепция за развитие на лидерите, която обхваща всички управленски нива и е съобразена с опита и спецификата на всяка роля. Целта е паралелно с новите знания да се дадат практични инструменти за реални ситуации – как да върнеш обратна връзка, как да разбираш истинските мотиватори и потребности на хората в екипа си, как да подкрепиш човек в труден момент и как да управляваш промяна.

Подготовка за технологичната промяна

Дигитализацията и автоматизацията са сред темите, които провокират дискусии и несигурност у някои колеги. Подходът на Vivacom е не да се страхува от промяната, а да подготвя хората за нея.

„Инвестициите в обучения имат за цел да дадат увереност на хората ни да използват новите технологии като инструмент за развитие. Така обучението се превръща не само в начин за придобиване на нови знания, но и в средство за адаптация към променящата се работна среда“, пояснява Малина Чавдарова.

Фокусът върху развитието обхваща и бъдещите таланти на Vivacom - учениците и студентите. Според Чавдарова те имат нужда не само от професионални знания, а и от умения, които ще им помогнат да се адаптират – критично мислене, комуникация, устойчивост, работа в екип и способност да учат през целия живот.

Именно с тази мисъл са разработени младежките инициативи на Vivacom – Лятната стажантска програма, Практикантската програма и Vivacom Техническа академия. Тази година към тях се присъедини и Job Lab, насочена към ученици в 11-и и 12-и клас от професионални и профилирани гимназии.

Приобщаването като част от развитието

Развитието на хората в телекома не се изчерпва с обученията. То е свързано и с начина, по който те се чувстват като общност, с признанието и с подкрепата, която получават във важни моменти.

Експертната програма, цялостния пакет придобивки, инициативи като „Отново заедно“ за хора, които се връщат след родителски отпуск и Юбиляри“, чрез която компанията благодари на колегите, които са избрали да бъдат част от нея в продължение на години, са част от този подход.

През годините Vivacom е създала различни формати за свързване на екипите. Сред тях е „Екипност за устойчиво бъдеще“, където развитието на екипите се комбинира с ESG приоритетите на компанията. Целта е хората да разберат как техните ежедневни действия допринасят за устойчивостта на компанията – и то от топ мениджмънта.

Vivacom Run Fest също създава възможност за споделени преживявания извън ежедневната работа и стимулира активния начин на живот.

Всичко това обобщава философията на Vivacom за развитието на хората – от първите стъпки на младите таланти, през придобиването на професионални и личностни умения, до задържането на експертите, развитието на лидерите и подготовката на екипите за технологичните промени.

„Вярваме, че ролята на една голяма компания не е само да създава бизнес резултати, а и да допринася за развитието на средата около себе си – чрез знания, възможности и реална подкрепа за хората“, обобщава Малина Чавдарова.