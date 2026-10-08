Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че би трябвало да му присъдят Нобелова награда за мир. Той обаче призна, че едва ли има шанс да я получи, предаде „Ройтерс”.

„Не знам какво ще бъде решението им. Те са известни с това, че не присъждат тази награда на хора като мен”, каза американският държавен глава ден преди обявяването на новия лауреат на приза.

Откакто миналата година се завърна в Белия дом, Тръмп многократно е изразявал мнение, че заслужава най-престижното отличие в света.

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„Крайно време е. Но имах честта да я получа непряко миналата година от носителя ѝ, който обяви, че никой в историята не е заслужавал повече отличието от президента Тръмп”, добави още той.

Припомняме, че венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо миналата година отстъпи на Тръмп Нобеловата си награда за мир в стремежа си да получи подкрепата на САЩ за усилията си във Венецуела.

Тръмп поясни, че трябва да получи наградата, защото откакто е встъпил в длъжност през януари миналата година, е разрешил осем конфликта. Лидерите на Камбоджа, Израел и Пакистан обявиха, че са го предложили за Нобел за мир, но това няма как да бъде проверено.

Сред фаворитите за Нобел за мир тази година са папа Лъв, Международният наказателен съд и специалният докладчик за Палестинските територии.

Редактор: Габриела Павлова