Всяка година светът на литературата спира за момент в очакване на едно име - това на новия нобелов лауреат. Зад определеянето му обаче стои история, пълна с изненади, откази, пропуснати велики автори и решения, които десетилетия по-късно все още предизвикват спорове. Нобеловата награда за литература е отличавала поети, романисти, драматурзи и дори рок звезда, но е подминавала имена като Лев Толстой, Джеймс Джойс и Вирджиния Улф, пише nobelprize.org . А най-голямата тайна остава непроменена – кои са истинските кандидати, решаващите гласове и името, което ще бъде произнесено от Шведската академия.

► Толстой, Ибсен, Вирджиния Улф – великите, които останаха без Нобелова награда за литература

Ако призът беше класация на най-великите писатели в историята, списъкът щеше да изглежда съвсем различно. Лев Толстой никога не получава наградата. Същото важи за Хенрик Ибсен и Хенри Джеймс. Сред големите имена, останали без Нобел, е и Вирджиния Улф.

Дори авторите на самият NobelPrize.org признават, че за ранните години на наградата критиките към някои избори и пропуски са основателни. В официален исторически анализ на наградата са посочени именно Толстой, Ибсен и Джеймс като творци, които според последващите оценки е трябвало да бъдат отличени. Улф също е дадена като пример за голям писател, останал извън списъка на лауреатите.

Това е една от причините Нобелът да не може да бъде приеман като окончателна „класация на най-добрите“. Той е решение на конкретно жури, в конкретен исторически момент, според критерии, които също се променят.

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► Боб Дилън – когато Нобелът отива човек, който не е писател в традиционния смисъл

На 13 октомври 2016 г. Нобеловата академия прави нещо, което мнозина смятат за почти немислимо – дава най-престижното литературно отличие на човек, познат преди всичко като музикант. Боб Дилън получи Нобеловата награда за литература „за създаването на нови поетични изрази в рамките на великата американска песенна традиция“. Решението предизвика бурна реакция. За едни то беше смело разширяване на границите на литературата. За други – доказателство, че Академията е прекрачила границата между литературата и популярната музика.

Но именно в това се крие значението на избора. Дилън не беше първият музикант с литературно влияние, но беше първият човек, получил Нобел за литература, чиято основна публична идентичност беше свързана с музиката и песента.

Самият Дилън дълго време не реагира публично на отличието. По-късно, когато прие наградата, той говори за изненадата си и постави собственото си творчество в традицията на големи литературни произведения.

А изборът му остана като един от най-ярките примери, че Нобеловата награда за литература не винаги следва очакванията на публиката.

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► Писателят, който каза „не“ на Нобела

През 1964 г. Жан-Пол Сартр получава Нобеловата награда за литература. Но вместо да я приеме, френският философ и писател казва „не“. Сартр е първият човек, който доброволно отказва Нобеловата награда за литература.

Решението му не е внезапно. Още преди това той е отказвал официални отличия, защото не искал да бъде превръщан в институция или да бъде поставян в зависимост от нея. За него писателят трябва да запази независимостта си и да не се превръща в носител на официален авторитет.

След обявяването на наградата Сартр изпраща писмо до Шведската академия, в което обяснява отказа си.

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Той не иска името му да бъде свързвано с институция, от която да получава официално признание, нито смята, че писателят трябва да бъде превръщан в своеобразен обществен паметник.

Има още един любопитен детайл – Сартр всъщност е знаел, че може да бъде избран. Преди решението той научава за възможността и предварително уведомява Академията, че би отказал наградата, ако бъде присъдена. Въпреки това тя му е присъдена. Мотивът на Академията го определя като автор, който чрез своето богато на идеи и изпълнено с дух на свобода творчество оказва влияние върху своето време.

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► Най-младият и най-възрастният носител на наградата

На 41 години Ръдиард Киплинг става най-младият носител на Нобеловата награда за литература.

Това се случва през 1907 г. Авторът на „Книга за джунглата“ и „Ким“ вече е световноизвестен, но възрастта му остава впечатляваща – той е само на 41, когато Шведската академия го избира за лауреат.

Десетилетия по-късно рекордът от другата страна е поставен от Дорис Лесинг. През 2007 г. британската писателка получава Нобеловата награда на 87 години – и става най-възрастният лауреат в историята на наградата за литература.

Любопитен факт е, че между двата рекорда има точно един век.

► Ще спечели ли българин тазгодишната Нобелова награда за литература?

След всички изненади, откази и неочаквани решения в историята на Нобела, 2026 г. отново оставя място за неизвестното. Сред имената, които привличат международно внимание, е това на писателя Георги Господинов. Дали ще бъде неговият ден? След броени часове ще разберем. А дотогава Нобелът пази най-голямата си тайна. Едно име. Една награда. И възможността за история, която България никога не е писала.

Редактор: Габриела Павлова