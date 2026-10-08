Министерството на културата затяга контрола върху цялостната реконструкция на Паметника на свободата на Шипка. Предвиждат се два механизма за отчетност - така на всеки 10 дни ще се предоставя писмен отчет със снимков материал за извършените дейности на върха.

Специалисти, ангажирани с ремонта на монумента, дадоха подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик.

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Ежемесечно ще се предоставя и писмен доклад за контрола върху ремонта, увери министърът на културата Евтим Милошев. Ще бъде отворена и обществената поръчка. Ремонтът е планиран да приключи до края на август 2029 година, но реставрацията няма да възпрепятства отбелязването на годишнините, уточниха още от ресорното министерство.

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Реставрацията предизвика напрежение и съмнения, че паметникът се руши, вместо да се ремонтира. Властта опроверга твърденията, като даде заявка за стриктен контрол по време на целия процес до завършването на проекта през 2029 г.

Редактор: Габриела Павлова