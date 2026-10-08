КСНС не даде достатъчно конкретни отговори за атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Около това мнение се обединиха политическият анализатор Мирослав Севлиевски, социологът проф. Михаил Мирчев и главният редактор на „Mediapool“ Стояна Георгиева в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„КСНС беше излишен, съдейки по резултата му“, коментира Стояна Георгиева.

По думите ѝ това е формат, в който парламентарно представените партии трябва да обсъдят кризисната ситуация и да набележат стратегия. Според Георгиева обаче това не се е случило, а е била потвърдена позицията на управляващите, че все още няма достатъчно информация за случилото се, включително откъде са дошли дроновете и дали действително става дума за дронове.

Какво беше обсъдено на КСНС - коментарите на политиците, участващи в него

Проф. Михаил Мирчев акцентира върху необходимостта България да се подготви за новите форми на военни действия. По думите му един от важните изводи от заседанието е свързан със способностите на българската армия да реагира при атаки с дронове. „Нашата армия е безпомощна при новия тип война с дронове и антидронове“, коментира Мирчев.

„Важно е да се инвестира в отбрана и сигурност. Надявам се по тази тема да е постигнат консенсус“, заяви Мирослав Севлиевски.

Според него България трябва да развива способности за противодействие на дронове, като едновременно с това се адаптира към промените във военните технологии.

Бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество коментираха необходимостта от създаването на постоянен координационен център към Министерския съвет.

Според Керемедчиев такъв център трябва да бъде създаден възможно най-бързо, за да се подобри реакцията на институциите при кризисни ситуации. По думите му центърът трябва да координира работата на силовите структури и институциите, така че страната да има по-адекватна реакция при подобни инциденти. „Възможно най-бързо МС трябва да създаде координационен център, защото в момента бягаме след събитието”, заяви той.

От своя страна Димитров също посочи, че има необходимост от такъв механизъм. Той подчерта, че функциите му трябва да бъдат ясно определени. „Очевидно има нужда от координационен център, но все пак да не си представяме, че този съвет ще координира Русия и Украйна, да не си нанасят удари в Черно море”, коментира той.

Според него центърът трябва да осигурява бърза реакция и взаимодействие между институциите при кризисни ситуации. „Аз се опасявам, че черноморската акватория се превръща в един втори Ормузки проток по отношение на сигурността”, предупреди експертът.

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Редактор: Дарина Методиева