Заради липса на кворум в пленарната зала заседанието на Народното събрание беше закрито половин час преди редовния край - 14:00 ч.

Преди второто четене на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесени от Министерския съвет, Венко Сабрутев от "Продължаваме Промяната" поиска да се провери дали в залата има достатъчно депутати, за да се гласуват текстовете. Минималният брой е 121, регистрираха се 119 народни представители. Председателстващият заседанието Рая Назарян даде почивка.

Демерджиев: От Малта съобщиха, че Пеевски не е плащал лично полетите си. Лидерът на ДПС: Демерджиев е лъжец

След повторната проверка, отново нямаше кворум и отново на таблото беше изписано, че са се регистрирали 119 депутати, поради което и заседанието беше закрито.

Редактор: Дарина Методиева