Напълно естествено е визитата на ръководителя на кабинета на украинския президент Кирило Буданов да се пази в тайна от гледна точка на сигурността. Той е ключова и легендарна личност. Това каза бившият министър на отбраната и член на ИК на Андрей Гюров и Георги Кандев Тодор Тагарев в ефира на „Твоят ден”.

Той посочи, че първоначално смятал, че Буданов е у нас, за да опровергае Румен Радев, който постави под въпрос думите на Володимир Зеленски, че Украйна не е отговорна за нападението над корабите в Черно море. След това обаче Тагарев разбрал, че от България Буданов е заминал за САЩ, което го кара да мисли, че причината за посещението му у нас е съдбата на „Лукойл” и руските активи.

Тагарев сравни Зеленски с Радев и каза, че украинският президент превъзхожда като лидерски качества българския премиер.

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Бившият командир на „Авиотряд 28” и член на ИК на Илияна Йотова и Кирил Вълчев ген. Златко Златев каза, че не би правил подобни сравнения, защото Румен Радев вече се е доказал като умерен и здраво стъпил на земята политик. По думите му позициите на премиера са насочени към Европейския съюз и НАТО. Той отбеляза, че войната между Украйна и Русия трябва да приключи с преговори и дипломация. По думите му и двете страни трябва да направят отстъпки. И припомни думите на Илияна Йотова за създаване на Съвет за мир.

Тагарев смята, че дипломация може да има тогава, когато военните условия позволяват, а това сега не се случва в Украйна. Той определи тезите на Йотова като "ехо" на думите на Радев - "лъскави етикети, зад които не стои нищо".

Златев припомни, че Йотова неведнъж е казвала, че България трябва да бъде пълноправен член и на НАТО, и на Европейския съюз.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова