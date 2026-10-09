На 12 октомври изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, ще проведе работни срещи в България.

Тя ще разговаря с министър-председателя Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. В програмата на Хена Виркунен са предвидени също срещи с водещи компании от българската технологична индустрия.

Редактор: Дарина Методиева